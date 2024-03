Rock in Rio anuncia Cyndi Lauper no palco Mundo e Mariah Carey no Sunset

O Rock in Rio anunciou hoje (18/3) mais quatro atrações da edição de 40 anos do festival: as cantoras americanas Cyndi Lauper e Mariah Carey, a australiana Alison Wonderland e a sul-africana Tyla.

O que aconteceu

Pela primeira vez no festival e 14 anos depois de seu último show no país, Mariah Carey será a atração principal do Palco Sunset no dia 22/9. Carey apresentará sucessos, incluindo "I Wanna Know What Love Is", que passou 27 semanas consecutivas em primeiro lugar nas paradas de airplay no Brasil, a música número #1 por mais tempo no país.

Mariah Carey se apresenta no palco Sunset no último dia do Rock in Rio 2024, 22 de setembro Imagem: Candice Ward/Getty Images

Cyndi Lauper se apresenta no Palco Mundo, no chamado "Dia Delas", 20/9. Ela trará ao país seus grandes hits, como "Girls Just Want to Have Fun", "True Colors" e "Time after Time".

Cyndi Lauper se junta a Katy Perry e Ivete Sangalo no palco Mundo dop Rock in Rio 2024, no dia 20/9 Imagem: Dave Simpson/WireImage/Getty Images

Neste mesmo dia, que contará com um line-up 100% feminino, tem show da cantora sul-africana Tyla. A ganhadora do primeiro Grammy dedicado à melhor performance de música africana completa o Palco Sunset.

A cantora sul-africana Tyla completa o line-up do palco Sunset, no dia 20/9, no Rock in Rio Imagem: Leon Bennett/Getty Images for The Recording Academy

Também no dia 20/9, a DJ, produtora, compositora Alison Wonderland se apresenta no New Dance Order. Ela é a primeira headliner confirmada para o palco de dance music do Rock in Rio.

A cantora, produtora e DJ australiana Alison Wonderland é a primeira headliner confirmada para o palco New Dance Order, do Rock in Rio 2024 Imagem: Christopher Polk/Variety via Getty Images

O Rock in Rio acontece em setembro, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22, e a venda oficial de ingressos começa a partir das 19h do dia 11/4, pela Ticketmaster Brasil. O valor do ingresso será R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia-entrada); não há cobrança de taxa de serviço.

