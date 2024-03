Em cena decisiva, Egídio conhece melhor aliado para destruir José Inocêncio

No capítulo de "Renascer" desta segunda-feira (18), Lu encoraja Zinha a dar aula sobre jupará para seus alunos. João Pedro e Sandra se sentem atraídos um pelo outro.

Neno cobra de Teca a aliança entre eles e Pitoco. Zinha sente vergonha e Lu a acolhe. Teca sente culpa por não se abrir com Buba. Eriberto não conta a Venâncio que está namorando Eliana.

Dona Patroa fica horrorizada com as palavras de Sandra, que joga umas verdades para a mãe. José Inocêncio repreende Zé Bento pela falta de interesse nos negócios e só aparecer para vender a parte da produção de cacau da fazenda cuidada por João Pedro.

Damião não gosta de ver Ritinha conversando com Augusto. Egídio se espanta ao ser abordado por Zé Bento no armazém de cacau.

Sobre "Renascer"

O enredo traz José Inocêncio (Humberto Carrão), fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando ele se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.