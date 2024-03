'Rei do OnlyFans' é investigado após dizer que 'quando mais jovem, melhor'

Sergio Fuentes, também conhecido como Sergio Favda, está sendo investigado por pornografia infantil após entrevista para programa espanhol.

O que aconteceu

Ester Molné, 47, ministra do Interior e da Justiça do principado de Andorra, falou que uma investigação foi aberta para averiguar indícios de pornografia infantil depois de declarações feitas por Sergio Fuentes para o programa La Sexta Investigative Team, na última sexta-feira (15).

Em uma declaração para o jornal Diário d' Andorra neste domingo (17), a ministra falou da possibilidade de haver mais crimes, como promoção de prostituição e cafetinagem. "Estamos preocupados com o bem-estar de todos, em especial menores, por serem vulneráreis."

Autointitulado "Rei do OnlyFans", ele revelou ser responsável por gerenciar 25 perfis na plataforma e que segue em busca de novas pupilas. "Gosto de modelos que tenham um perfil inocente, mas que sejam gostosas. Quanto mais jovens, melhor", declarou ele, que diz ser essa a preferência do público.

Sergio acorda um percentual entre 30% e 50% do lucro da modelo, e todas precisam fazer conteúdos explícitos, como masturbação. "Se for prostituição, por definição, sim. Meninas, seu cafetão chegou!", falou ao encontrar algumas jovens que moram com ele em sua casa em Andorra.

Ao todo, alguns de seus perfis lucram cerca de 30 mil euros, cerca de R$ 164 mil, por mês. O repórter o questiona se acha a porcentagem abusiva de suas criadoras de conteúdo e ele responde que não. Ao ano, ele relata ter ganhos de 400 mil euros, por volta de R$ 2 milhões. "Uma modelo que ganhava zero euros e agora ganha 30 mil euros, me pagar 15 mil euros é abusivo?"

O empresário espanhol falou em vídeo em suas redes sociais que o comentário feito sobre menores era uma "sátira" para zombar dos repórteres que o entrevistaram. Ele acusou a mídia de desinformação e declarou que: "Qualquer pessoa que seja um pouco inteligente verá que o que fazemos é um trabalho normal".