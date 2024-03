'Quer dizer que agora vai sair novo casal?', provoca brother

No Quarto Fada do BBB 24 (Globo), Davi brincou com Isabelle sobre a relação dela com o Matteus. O baiano mencionou o beijo que o gaúcho deu na sister antes de dormir, na noite de domingo (17).

O que aconteceu

"Quer dizer que agora vai sair o novo casal? Matteus e Isabelle?", questionou Davi.

"Quê? Tem nada a ver, de onde você tirou isso?", respondeu Isabelle.

"Vocês dois aí num romance", provocou o brother.

"Romance? Não sei de quê. Só se for de gato e rato", rebateu a manauara.

"Até beijo no pescoço rolou ontem", comentou o baiano.

"Ah, ele me deu um beijo ontem e eu fiquei: 'Égua, algo de errado, não está certo'. Mas é porque ele é uma pessoa carinhosa. Ele veio até em você dar um beijo, você não viu, não?", perguntou a dançarina.

"Na cabeça", afirmou Davi.

"Mas ele me deu um beijo acho que na cabeça também", rebateu Isabelle.

"No pescoço", corrigiu o brother.

"No pescoço não. Acho que foi no cabelo", rebateu a sister.

Matteus entrou no Quarto Fada e Isabelle perguntou sobre o beijo para o gaúcho.

"Eu só livrei a tua boca, o resto eu beijava. Beijei até a cabeça do Davi ontem. Vocês são importantes para mim", explicou Matteus.

O gaúcho ainda questionou: "Por quê? Tô proibido de beijar a testa de vocês quando vocês forem dormir?".

"Não, é que eu tomei um susto ontem", explicou Isabelle.

