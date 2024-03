Suposta cueca que Harry usou em Las Vegas ganha seguro de R$ 5 milhões

Uma suposta cueca usada pelo príncipe Harry, 39, em uma festa em Las Vegas ganhou um seguro de US$ 1 milhão (quase R$ 5 milhões na cotação atual).

O que aconteceu

O chefe do clube de striptease comprou a roupa íntima em um leilão. Dino Palmiotto pagou US$ 250 mil (mais de R$ 1,2 milhão) pela cueca anunciada por Carrie Royale. Sobre a venda, ela assegurou: "Em San Diego, há um clube de striptease, o Exposé, e o proprietário comprou. Ele está tentando construir um santuário para Harry pelo que eu saiba".

Ele acredita que a cueca boxer é uma "joia da coroa". Conforme o Mirror, ele teria afirmado: "[As cuecas] não foram lavadas, estão em condições originais desde aquela noite de 2012. Estas são as verdadeiras joias da coroa e as pessoas estão ansiosas para vir aqui e vê-las".

Até um seguro foi feito para as roupas íntimas de Harry. Ao The Sun, Palmiotto declarou: "Estamos colocando uma apólice de seguro de US$ 1 milhão nas cuecas de Harry. Estou seriamente com medo de que alguém invada o clube e tente roubá-las. Você tem que proteger as joias da coroa. A segurança foi aumentada drasticamente. Construímos uma caixa especial para guardar essas cuecas e elas estão trancadas e parafusadas".

Carrie Royale diz que conseguiu a roupa de baixo ao acompanhar Harry em Las Vegas, em 2012. Na ocasião, o Duque de Sussex curtiu a noite com outras strippers e teve uma foto sua, nu com as mãos cobrindo as partes íntimas, vazada para os jornais.