Pitel questiona Lucas: 'Se a Camila trocou a fechadura, você vai pra onde?'

Pitel provocou Lucas sobre seu relacionamento, após a ex-esposa do capoeirista não ter aparecido na última homenagem do Anjo para o brother no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

No quarto do Líder, Pitel questionou Lucas sobre o status de sua relação. Lucas não conseguiu responder a questão da amiga.

Pitel: "Se a Camila já trocou a fechadura da casa, você tem pra onde ir?"

Lucas: "Ah, não sei..."

Pitel: "53 metros de andares na cabeça dele agora. Vai pro seu mestre?"

Lucas: "Sei lá, não sei. Cada dia com seu mal. Só fala m*rda"

Pitel: "Eu só perguntei se, já que ela não apareceu no vídeo do Anjo, a Camila já tiver trocado a senha da porta, se ele tem pra onde ir. Porque ele vai chegar e vai ter que colocar a mala pra dentro. Mas ele vai pra casa do mestre, receber uns conselhos"

Giovanna: "Qualquer flat baratinho...".

Lucas: "Vou pra um terapeuta, no caso. Se for esse o intuito, é melhor ir pra um terapeuta"

A ex-esposa de Lucas apagou as fotos com o brother e declarou torcida para seu rival na casa, Davi.

