'Para uma novela me pegar, tem que ser uma coisa de outro mundo', revela Giovanna Antonelli

A atriz Giovanna Antonelli, de 47 anos, está em uma pausa na carreira de atriz, depois de 30 anos de parceria com a Rede Globo. Ela contou, em entrevista ao jornal O Globo, que está em uma nova fase: "Minha meta de 2024 é cuidar de mim, principalmente, curtir minha vida, minha família".

Mesmo não atuando no momento, Giovanna garante que não se despediu das novelas, "Nunca digo nunca [...] Nos 30 anos na Globo, 90% deles foram trabalhados. Agora, não. Para uma novela me pegar, tem que ser uma coisa de outro mundo".

Ela contou na entrevista que, agora, pretende priorizar a sua vida pessoal, e manter uma rotina mais saudável com a família: "Nos últimos 30 anos, principalmente no ano passado, percebi que trabalhar de segunda a segunda vai ficando insano. Tem que começar a reduzir e focar no que vale a pena gastar tempo e energia", explicou.

Giovanna é mãe de Pietro, 18 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Murilo Benício, além das gêmeas Antônia e Sofia, 13 anos, com seu marido atual, Leonardo Nogueira.

Ela revelou também que a personagem Heleninha Roitman, de Vale Tudo, era um sonho pessoal, mas que não tentará o papel. A novela terá um remake pela Globo.

De acordo com a atriz, seus esforços agora estão concentrados em sua mentoria direcionada para mulheres, e em suas palestras pelo Brasil.

Recentemente, Giovanna agradeceu ao carinho dos fãs em suas redes sociais, "Gratidão sempre".