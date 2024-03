Cadê a banana? Esgotado, ovo de Páscoa Caribe decepciona no recheio

Toda vez que meus pais compravam uma caixa de bombons, a briga em casa era sempre igual: quem vai comer o Caribe? A disputa era acirrada e, no final, acabava dividindo com a minha irmã.

Sei que muita gente torce o nariz para o bombom que une chocolate e banana passa. Por outro lado, há os apaixonados por esta mistura de ingredientes — assim como a minha família e a moça que fez uma tatuagem do bombom no braço.

Portanto, quando fiquei sabendo que a Garoto, da Nestlé, iria lançar, finalmente, o ovo de Páscoa Caribe neste ano, entrei em êxtase: era um sonho se tornando realidade — agora só fica faltando uma barra grande do bombom.

O povo pede: queremos recheio

Já aviso logo que, sim, é delicioso igual ao chocolate que vem na caixa, mas esperava algo um pouco mais "exagerado": um verdadeiro recheio de banana passa e, não, alguns pedaços pequenos espalhados pelo ovo.

A minha ideia era que, ao quebrar o ovo no meio, ele seria recheado igual ao bombom. Mas não é bem assim. Você consegue encontrar alguns flocos da banana, e é isso.

Além disso, o ovo de 229 gramas vem com dois bombons do Caribe dentro — os mesmos que você encontra na caixa. Segundo a Nestlé, o doce é vendido por aproximadamente R$ 40 nos mercados e lojas.

Ovo de Páscoa Caribe: 'podia ter mais recheio' Imagem: Luiza Vidal/UOL

Minha irmã experimentou comigo o ovo e soltou a frase: 'Poxa, esperava mais, hein?'. Eu também.

Mas para quem esperou tanto tempo por um "algo a mais" do Caribe, acho que já é um primeiro passo. Quem sabe um dia, a Nestlé resolve incluir uma barra um pouco maior das que são vendidas no mercado.

Está difícil encontrar?

Nas redes sociais, muita gente comemorou o lançamento do ovo de Páscoa. "Ficaria muito feliz se ganhasse um ovo Caribe. Quem não gosta tá errado", escreveu uma internauta no X (antigo Twitter).

A própria Garoto informou que a ideia de fazer o ovo Caribe tinha relação com os "apelos de fãs do chocolate" nas redes sociais.

O problema é que muita gente está tendo dificuldade para achar o bendito nas lojas. "Falam tão mal do chocolate Caribe que não encontro o ovo dele em lugar nenhum", disse um usuário do X.

gente pelo amor de deus ONDE EU ACHO O OVO DO CARIBE????? é meu chocolate preferido e não tem o ovo em lugar nenhum!!!! pic.twitter.com/I8L3FjXBBc -- lulu hecke (@luizahecke) March 13, 2024

Em contato com a assessoria da Nestlé, eles informaram que, de fato, o ovo fez bastante sucesso e está esgotado em diversos lugares.

Aliás, a procura está tão grande que tem algumas lojas do site do Mercado Livre vendendo o doce por R$ 220. Os apaixonados pelo chocolate estão reclamando nas redes.

Preço do ovo de Páscoa Caribe no Mercado Livre passa dos R$ 200 Imagem: Reprodução/Mercado Livre

Garoto, obrigado por fazer o ovo de páscoa do Caribe tão difícil de achar que as pessoas estão comprando e revendendo de 3 a 4 vezes mais caro , escreveu um internauta no X.

Neste mesmo post, a Garoto respondeu que o preço final é definido pelo ponto de venda, mas que iria analisar os valores.

Bombom mais vendido

Na fábrica da Garoto, localizada em Vila Velha (ES), o Caribe é o bombom mais vendido, chegando a cerca de 600 kg de unidades a granel todo o mês, segundo a empresa. Completam o ranking de mais vendidos os sabores Crocante e Opereta.

O Caribe é uma criação tipicamente brasileira, produzida com insumos das regiões de Vale do Ribeira (SP), Bom Jesus da Lapa (BA) Minas Gerais e Santa Catarina.

Em entrevista ao UOL, Marcos Freitas, gerente de marketing de caixas e sazonais da Nestlé Brasil, informou que a expectativa da empresa é de que os ovos Caribe esgotem durante a Páscoa. Neste ano, foram produzidos 13 milhões de ovos de Páscoa da Nestlé e Garoto, 10% a mais do que no ano anterior.