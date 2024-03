Novo mural de Banksy retratando folhagem de uma árvore aparece no norte de Londres

LONDRES (Reuters) - Uma nova obra de arte do artista de rua britânico Banksy apareceu em Londres, usando tinta verde pulverizada na lateral de um prédio para imitar a folhagem de uma árvore real, fortemente podada, que fica a alguns metros à sua frente.

Uma foto do mural foi postada na conta oficial de Banksy no Instagram nesta segunda-feira, onde o artista geralmente reivindica a responsabilidade por obras de arte para seus mais de 12 milhões de seguidores.

Quando vista de certos ângulos, a tinta verde se alinha com os galhos nus da árvore para representar suas folhas. A obra inclui um estêncil, típico de Banksy, de uma pessoa segurando um dispositivo de pulverização, pingando tinta verde.

O trabalho mais recente do renomado artista de rua despertou interesse e entusiasmo nas plataformas de mídia social, inclusive do legislador e ex-líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, que representa a área do norte de Londres onde a arte apareceu.

"Banksy chegou a Islington! Que obra de arte maravilhosa, provando que há esperança para nosso mundo natural em todos os lugares", disse Corbyn em um post no X.

Em dezembro, uma obra de arte de Banksy mostrando três drones cinzentos sobre uma placa de trânsito "STOP" no sul de Londres foi removida por um homem não identificado em plena luz do dia, enquanto os transeuntes observavam. Posteriormente, a polícia efetuou prisões.

Esse destino parece improvável para sua última obra, que se estende além da altura de uma árvore adulta e atravessa vários andares de um grande edifício.

