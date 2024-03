Nicolas Cage diz que pode não ter sido pago por filme que ganhou Oscar

Nicolas Cage, 60, afirmou que pode não ter sido pago por seu papel em "Despedida em Las Vegas" (1995). Ele ganhou o Oscar de Melhor Ator pelo trabalho.

O que aconteceu

O ator admitiu que "provavelmente não foi compensado" pela atuação. "Mas não tenho pensado nisso. Tive que desempenhar um papel que absolutamente tinha que desempenhar", declarou ao Business Insider.

Na trama, interpretou o roteirista de Hollywood Ben. Após perder o emprego, Ben se muda para Las Vegas e conhece a garota de programa Sera (Elizabeth Shue). O filme trata sobre as experiências e a vida dos dois.

Para o artista, a experiência de viver o personagem valeu a pena. "Não tinha dúvidas de que seria uma experiência e um ótimo filme. Eu não iria parar — quer me pagassem ou não, eu estava fazendo o filme", acrescentou na entrevista, realizada durante o Festival de Cinema SXSW.

A história do cachê não pago surgiu com Mike Figgis. O diretor de "Despedida em Las Vegas" disse ao The Hollywood Reporter que ele e Nicolas Cage não receberam seus honorários de US$ 100 mil (mais de R$ 503 mil na cotação atual). Ele contou que o estúdio havia dito que o filme não tinha dado lucro, mesmo arrecadando US$ 32 milhões (R$ 160 milhões) nas bilheterias nacionais.