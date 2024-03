MC Mirella comenta sobre roxo no pescoço: 'Não é um chupão'; entenda

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

MC Mirella, 25, negou na tarde desta segunda-feira (18) que tenha um chupão em seu pescoço. A funkeira afirmou que o roxo se trata de uma tatuagem que inflamou e ela está em processo de remoção.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, MC Mirella mostrou o roxo em seu pescoço. "Vocês ficam me perguntando sobre esse 'roxo' no pescoço. Isso é uma tatuagem", começou.

Depois, a cantora falou que a tatuagem inflamou e ela passou por um problema. "Ela inflamou quando eu fiz e expeliu toda a tinta dela praticamente, infeccionou, me deu febre. Foi um caos!", contou.

Em seguida, ela disse que começou a retirar a tatuagem e declarou não ser um chupão. "Comecei fazer a remoção com laser dessa tatuagem e por isso está assim. Portanto, isso é o processo de uma remoção de tatuagem, e não é um chupão", afirmou ela.