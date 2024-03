Maíra Cardi e Thiago Nigro deixam prédio às pressas por causa de incêndio

Maíra Cardi e Thiago Nigro passaram por um sufoco ao terem que interromper uma reunião por causa de incêndio no prédio em que estavam.

O que aconteceu

O casal estava em uma sala de reunião quando foram avisados sobre o fogo no local. "Estamos no meio de uma reunião aqui e o que está acontecendo, Alice?", questionou Thiago à mulher que interrompeu o compromisso. Ela responde: "Está tendo um incêndio no gerador do elevador".

Maíra até brinca que a funcionária está muito calma para o que estava acontecendo. "Eu preciso estar calma. Não posso deixar vocês nervosos"

Ainda no vídeo, Thiago escreve: "Pegando fogo no prédio e a turma zen". O casal teve que deixar o prédio pelas escadas de emergência. Maíra teve até que tirar os saltos amarelos que usava para descer o grande número de escadas.