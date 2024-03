Madrugada pós-Paredão no 'BBB 24' expõe desabafos, alianças e momentos de descontração

O Big Brother Brasil 24 acompanhou a formação de seu 13º Paredão, confrontando Alane, Beatriz e Raquele na noite deste domingo, 17. Beatriz foi diretamente indicada pela líder Giovanna, com Alane sendo a mais votada no confessionário e Raquele selecionada pelos participantes alvo da líder. Após a formação do Paredão, a casa se dividiu em reações variadas, desabafos e estratégias.

Desabafo de Davi e reações

Davi, após escapar do Paredão vencendo a prova Bate e Volta, fez um desabafo: "Tadeu, uma coisa que eu fico muito observando aqui, as pessoas que estão nessa sala aqui, elas me julgam pelas minhas atitudes". Mais tarde, em conversa com Isabelle, ele acrescentou: "Eu não sou uma pessoa ruim. (...) Eu jogo, eu falo, eu posso ser grosso, minha personalidade é essa, mas eu não sou uma pessoa ruim. As pessoas aqui na casa querem que eu me transforme em algo que eu não sou". Por outro lado, Pitel expressou uma visão crítica sobre Davi, referindo-se a ele como "a vítima de Taubaté".

A revelação do Poder do Falso

Durante a madrugada, o apresentador Tadeu Schmidt convidou Pitel ao Confessionário para esclarecer a verdadeira natureza do colar que ela encontrou na casa na última quarta-feira, 13. Foi revelado que o suposto poder era, na verdade, uma brincadeira elaborada por Marcos Veras e Welder Rodrigues, parte do quadro Vamo Invadir Sua Casa.

Com a revelação, Pitel teve a opção de decidir como lidar com a informação perante os outros participantes. Optando por uma estratégia ousada, Pitel inventou uma funcionalidade completamente nova para o colar, enganando os demais participantes ao afirmar que seu poder fictício permitiria vetar o uso do Poder Curinga de Raquele. Ela relatou sua versão dos fatos para as sisters, dizendo: "Ele explicou qual era a dinâmica do seu [poder] e eu disse 'não, ela vai fazer a coisa certa'".

Líder Giovanna observa e critica

No quarto da líder, utilizando a central de escuta disponível, Giovanna teve a oportunidade de ouvir uma conversa entre Beatriz, Matteus e Alane.

Beatriz, visivelmente frustrada pela perda de sua imunidade - retirada por Raquele com o uso do Poder Curinga -, fez um comentário que não passou despercebido por Giovanna: "Tirou minha imunidade, mas acabou no Paredão, para largar mão de ser idiota".

Não demorou para que Giovanna expressasse sua frustração, reagindo às palavras de Beatriz. "Estou revoltada com Beatriz, Raquele. Ninguém chama minha amiga de idiota, não". Disse.

Brincadeira de Davi faz Alane chorar

Na área externa da casa do BBB 24, uma brincadeira envolvendo entrevistas simuladas tomou um rumo emocional quando Davi assumiu o papel de entrevistador, dirigindo-se a Alane com uma questão sobre sua carreira artística. "Quando você começou a sua carreira, qual foi a sua maior inovação que você teve em todo o início da sua carreira artística brasileira?", perguntou ele.

Alane, tentando participar, respondeu inicialmente apontando seu sotaque como uma inovação. Davi, contudo, não se satisfez e repetiu a pergunta, levando Alane a mencionar o reforço de sua personalidade. A brincadeira continuou com Davi interrompendo e desafiando as respostas de Alane, até declarar, "Você é uma atriz falsificada. Você não inovou". Mesmo após Alane citar sua experiência com balé, Davi manteve sua avaliação crítica, afirmando que ela não trouxe novidades para sua carreira e sugerindo, "Você não está preparada, não. Volta lá para a escola de atrizes".

Essa interação deixou Alane visivelmente abalada, questionando se já não havia respondido às perguntas. À medida que a situação se desenrolava, com Davi insistindo na brincadeira, Alane expressou sua tristeza e emoção: "Não tem graça, fiquei triste". Davi, percebendo a reação de Alane, questionou se ela estava brincando, ao que ela respondeu, "Estou emotiva", revelando o impacto emocional que a brincadeira teve sobre ela.

Críticas pós-Paredão

Após a formação do Paredão, as reações e estratégias adotadas pelos participantes trouxeram à tona as tensões existentes. Alane expressou sua insatisfação com a decisão de Raquele de usar o Poder Curinga para retirar a imunidade de Beatriz, considerando a ação desnecessária e criticando a escolha feita: "Eu fiquei com raiva porque ela não precisava. A Giovanna tinha outras opções de alvo. Ela poderia ter votado no Davi".

Enquanto isso, MC Bin Laden revelou a dinâmica por trás da indicação de Raquele ao Paredão, evidenciando um acordo entre os participantes. Ao compartilhar sua perspectiva sobre a votação, ele mostrou como as decisões são muitas vezes fruto de negociações e consensos, mesmo que relutantes: "Eu não concordei, porque não é minha opção. Agora, nesse momento era com eles, né. Era ela. (...) Não tinha o que fazer, mano".

Um pouco de descontração

Em um momento de humor, Pitel provocou Lucas Henrique com uma pergunta sobre o que ele faria se, ao voltar para casa após o programa, encontrasse as fechaduras trocadas: "Se a sua esposa trocar as fechaduras da sua casa, você vai para onde?".

Na cozinha da Xepa do BBB 24, Isabelle brincou com Matteus, expressando que não dançaria mais com ele. A conversa, que também envolveu Beatriz e Alane, teve Matteus respondendo: "Eu sei que tu não aguenta ficar sem dançar". Isabelle, mantendo o tom leve, replicou: "Você vai implorar para eu dançar com você e eu não vou dançar mais".