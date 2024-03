Luana Piovani protesta após sair de audiência contra Pedro Scooby

Luana Piovani, 47, participou de uma audiência contra o ex-marido Pedro Scooby. Após deixar o local, a atriz gravou um vídeo em forma de protesto.

O que aconteceu

Após sair do Tribunal Judicial da Comarca de Cascais, na manhã desta segunda-feira (18), Luana gravou um vídeo batendo os sapatos. Descalça, na frente do local, a famosa disse: "Desse local, eu não levo nem a poeira".

O vídeo foi postado nos stories de sua conta no Instagram. "Beijo, Carlota Joaquina", escreveu ela na legenda.

O ex-BBB entrou com uma ação na Justiça contra Piovani. No pedido, o surfista pede para que a ex-mulher seja impedida de criticá-lo nas redes sociais em relação à criação dos filhos. "Um sortudo que eu coloquei na luz, que por isso hoje ostente carros milionários na garagem, está através da lei querendo me calar. Isso porque, todas as vezes que falei, falei das faltas dele, mas também já o elogiei muito quando mereceu", criticou Piovani.