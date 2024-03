Kerline: Isabelle erra ao desaproveitar amizade de Davi pra crescer no jogo

Isabelle, 31, ficou confusa com a dinâmica de votação para o paredão desta semana no BBB 24 (Globo). Depois de alardear que votaria em MC Bin Laden, 30, ela acabou indicando Lucas Henrique, 30, à berlinda por acreditar que o funkeiro já estivesse devidamente 'emparedado'.

A comentarista e ex-BBB Kerline Cardoso acredita que a 'cunhã' se revelou uma decepção enquanto competidora no reality. "Assim foi com a Isabelle durante todo o Big Brother. Nós sempre nos sentando nesta mesa e dizendo: 'Na próxima semana, a Isabelle vai começar a jogar'. Porém, já estamos no final do programa e ela não jogou!"

Kerline recordou que, apesar das insistências de Davi para que jogasse com ele, Isabelle nunca se mostrou interessada em tê-lo como parceiro de jogo. "Ela teve o Davi como maior aliado - ou melhor, como amigo mesmo, porque o que eles têm ali [dentro da casa] é mais uma amizade fora do jogo. Eles não jogam juntos, porque ela já falou que não quer jogar com ele."

Para Cardoso, a manauara deixou escapar a oportunidade de ouro de pegar carona na popularidade do favorito da temporada. "Ela poderia ter aproveitado tão bem essa amizade, essa aliança... Hoje, estaria lado a lado com o Davi, mas infelizmente jogou isso nas mãos das outras [pessoas] que souberam aproveitar essa [oportunidade]."

