Kate Middleton é vista fazendo compras ao lado de Príncipe William; assista

Kate Middleton, 42, e Príncipe William, 41, foram avistados saindo de um comércio neste sábado (16).

O que aconteceu

Após notícias de um possível avistamento da princesa no último fim de semana, o tabloide americano TMZ conseguiu uma gravação de Kate com o sucessor na linha do trono. Esta é a primeira imagem em vídeo desde o anúncio da cirurgia no abdômen — uma foto divulgada foi constatada como adulterada.

Pela gravação, é perceptível que Middleton parece estar bem de saúde, enquanto caminha sorridente e conversando ao lado do Príncipe de Gales. Segundo espectadores, ela parecia "feliz, relaxada e saudável", enquanto andava pela loja.

O casal estava em uma 'farm shop' a cerca de 1 quilômetro do Castelo de Windsor. Ela usava roupas esportivas pretas com detalhes rosa e parece estar bem, enquanto carregam sacolas nas mãos e caminha relativamente rápido.

Em uma reportagem, o TMZ declarou que os metadados do vídeo foram investigados e que "não há dúvidas que foi filmado no sábado, bem perto da casa do Príncipe e Princesa de Gales, em Windsor, então sim, é um vídeo legítimo".

De acordo com o jornal, Nelson Silva, responsável pela filmagem, encontrou Kate e William escolhendo produtos dentro do mercado e sentiu como "se já tivesse visto o rosto da mulher antes". Ao chegar em seu carro, ele decidiu filmar os dois saindo da loja. "Eu só queria para compartilhar com minha família imagens e mostrar quão normais eles eram."