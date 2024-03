Kate Middleton foi vista fazendo compras com príncipe William, diz jornal

Em meio a muita especulação sobre o seu paradeiro e estado de saúde, Kate Middleton foi vista fazendo compras com o príncipe William, segundo os tabloides The Sun e Daily Mail.

O que aconteceu

Segundo os jornais, Kate Middleton foi vista, mas não fotografada. Ela e William teriam sido avistados sem os filhos ontem na Windsor Farm Shop, uma loja que vende os produtos agrícolas plantados nas fazendas da família real.

Uma fonte diz que Kate parecia "feliz e bem". "Kate fez compras com William e parecia feliz e bem. As crianças não estavam com eles, mas é um sinal tão bom de que ela estava bem o suficiente para fazer um passeio à loja", diz uma pessoa entrevistada pelo The Sun.

"Depois de todos os boatos que estão circulando, eu fiquei em choque ao vê-los", disse a fonte.

Kate não participa de nenhum compromisso oficial desde o Natal. Segundo a família real, ela fez uma cirurgia abdominal em janeiro e não deve retomar o trabalho até o dia 17 de abril. Desde que os boatos começaram, ela foi fotografada num carro com William e postou uma foto com os filhos no Dia das Mães. A foto com os filhos, no entanto, causou novas controvérsias após especialistas apontarem sinais de manipulação.