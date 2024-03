Johnny Massaro: Não vivem seus desejos e querem saber da vida sexual alheia

Quando finaliza sua participação em "Terra e Paixão", Johnny Massaro, 32, recebeu o convite para participar da série "Máscaras de Oxigênio (Não) Caírão Automaticamente". Filmada no Rio de Janeiro em fevereiro, ela retratada a epidemia de Aids nos anos 1980 e 1990 — momento marcado pelo preconceito, em especial, contra homens gays.

Homem gay, Johnny diz acreditar ser importante que atores LGBTs estejam inseridos na história que traz protagonismo a um período doloroso da comunidade. A representatividade, aliás, é um tema que Johnny tem sido questionado e comentado desde que falou publicamente sobre ser gay em outubro de 2021 — na época, virou assunto em diferentes jornais e páginas de fofocas.

Por que se assumir gay ainda gera tanta repercussão? "O ser humano é curioso. A repercussão não tem muito a ver comigo no final das contas. Tenho responsabilidade pelas minhas próprias escolhas. O que reverbera no mundo externo, não tenho controle. Não passa pelas minhas expectativas querer dominar a opinião alheia, embora saiba que, pela minha profissão, estou permeado a esse tipo de olhares curiosos."

No que diz respeito a sexualidade, o interesse das pessoas acaba sendo muito maior porque muitas vezes elas são castradas e não vivem seus próprios desejos e prazeres. Então, saber da vida sexual dos outros serve para dar conta de uma ausência da sua própria vida sexual.

Johnny Massaro

Para o ator, que completa 20 anos de carreira em 2024, foi libertador ter falado sobre sua sexualidade publicamente. "Quando ficamos alinhados com as nossas verdades, a gente dá menos espaço para que as pessoas arbitrem nas nossas vidas. Estou falando algo que é realmente verdadeiro. Não estou escondendo nada. Não preciso gastar energia em mentir e elaborar uma história de ficção... Falar a nossa verdade é libertador e relaxante."

"Máscaras de Oxigênio (Não) Caírão Automaticamente"

Com Johnny, Bruna Linzmeyer e Ícaro Silva no elenco, a produção é inspirada em acontecimentos reais. Conta a história de um grupo de comissários de bordo no Rio de Janeiro, liderados por um chefe de cabine gay e portador do vírus da HIV, que cria um sistema de contrabando de AZT para salvar vidas de pessoas infectadas. No total, serão cinco episódios.

Jhonny Massaro é Fernando, um comissário de bordo que testa positivo para o HIV e tem a ideia de contrabandear AZT para uso próprio. Aos poucos, porém, entende que o problema é muito maior do que sua própria saúde e que ele precisa pensar e agir pela comunidade.

Além do resgate histórico sobre a epidemia de Aids no Brasil, Johnny diz que a série pode ajudar a colocar o tema em debate. "É importante a gente atualizar o que é viver com HIV hoje em dia. Muitas pessoas não sabem, mas você pode viver com HIV e não desenvolver a Aids a partir do momento que você está em tratamento. A expectativa de vida de quem vive com HIV hoje é maior que a das pessoas que não vivem com vírus justamente porque têm um acompanhamento médico constante."

Com cinco episódios, a série tem direção de Marcelo Gomes e de Carol Minêm. O roteiro é de Patricia Corso e Leonardo Moreira. Ainda não há data de lançamento.