Jake Gyllenhaal teve infecção bacteriana após ferimentos ao gravar filme

Jake Gyllenhaal, 43, contou que teve uma complicação devido aos vários ferimentos feitos durante filmagens.

O que aconteceu

O ator explicou que em uma cena de luta, ele fez um corte profundo na mão, que possivelmente gerou uma infecção por estafilococos. "Estávamos brigando no chão, em torno de mesas e de vidro", explicou Jake para o podcast Armchair Expert.

O ferimento aconteceu quando o ator colocou a mão sobre o bar e não viu um vidro vertical e pontiagudo sobre o local. "Eu senti o vidro indo na minha mão. Eu pensei 'é muito vidro'."

A produção é um remake de "Matador de Aluguel" de 1989, estrelado na época por Patrick Swayze. O longa de ação de 2024 segue o tom do filme original, com direito a muitas cenas de luta e acrobacias.

Segundo Gyllenhaal, além do corte profundo na mão, o elenco lidou com muitos arranhões e hematomas devido às cenas violentas. Com tantos ferimentos abertos, o ator não sabe ao certo de onde veio a infecção bacteriana.

Bactérias que entram em contato com feridas podem resultar em erupções na pele e inchaços, podendo ser fatal se não tratado. Jake recorda que a infecção causou um inchaço em todo seu braço. "Acabou sendo estafilococo. Felizmente, eu estava realmente tentando cuidar de tudo o que fazíamos e do meu corpo enquanto fazíamos isso. Não sofri nenhuma lesão grave", completa.