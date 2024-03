Gisele Bündchen diz estar se colocando em primeiro lugar, até dos filhos

Gisele Bündchen, 43, falou um pouco mais sobre a nova rotina com os filhos, Benjamin, 14 e Vivian, 11.

O que aconteceu

Em uma entrevista para o Wall Street Journal Magazine publicada nesta segunda (18), ela contou sobre a importância de começar o dia com tranquilidade, mesmo quando está com seus filhos. "O mais importante para mim todo os dias é primeiro colocar a máscara de oxigênio em mim."

Por dividir a guarda de seus filhos com o ex-marido, Tom Brady, 46, ela tem uma rotina variada quando está com eles e quando está sozinha. "Quando meus filhos estão comigo, eles têm muitas atividades. É difícil administrar minha agenda e a deles", conta.

Para o jornal americano, ela contou sempre iniciar o dia "por volta das 5h da manhã, beber água morna com um pouco de limão e sal celta, alongar-se por 15 minutos e meditar por mais 15, caminhar e depois alimentar seu cachorro".

Com os filhos vivendo em duas casas diferentes, Gisele avalia que apesar de ter dias mais fáceis e outros mais difíceis, 'eles aprendem de dois mundos diferentes'.