Gêmeas trocam de lugar e 'Paraíso Tropical' entra nos trending topics

No capítulo de segunda (18), da reprise da novela "Paraíso Tropical" (Globo), as gêmeas Taís (Alessandra Negrini) e Paula (Alessandra Negrini) mudam de lugar.

O que aconteceu

Em uma das grandes reviravoltas da trama, a vilã armou um plano para assumir o lugar da irmã e assim sair impune por seus crimes. Taís sequestrou Paula e a jogou no mar.

Olavo (Wagner Mouro) encontrou a gêmea boa, mas a leva para uma clínica desacordada. Já a malvada é encontrada por Daniel (Fábio Assunção) que acredita na armação e acha que Taís é sua esposa.

Com a troca de lugar das irmãs, "Paraíso Tropical" entrou nos trendings topics, ou seja, os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). "No plot clássico da troca das gêmeas, 'Paraiso Tropical' revoluciona. Não é a mocinha que tem que se passar pela irmã má, é a própria vilã que substitui a irmã boa no ápice do seu mau caratismo através de um sequestro", escreveu um usuário da rede social.

Os fãs da novela comemoram a reviravolta na história. "Agora sim começa a melhor fase da novela", escreveu um telespectador. "Grande virada do roteiro em 'Paraíso Tropical'. Taís sabota Paula, e toma o seu lugar. Alessandra Negrini fabulosa!", celebrou outro.

