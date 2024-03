Fadas x Gnomos: entenda a atual divisão dos quartos e grupos do BBB 24

A última formação de Paredão no BBB 24 (Globo) cobrou posicionamento dos brothers. Tiveram aqueles que jogaram com seus grupos, ou quartos, e aqueles que ainda ficaram em cima do muro

O que aconteceu

Na última quinta (14), os brothers que estavam no Quarto Magia migraram para o Quarto Fadas, já que ele foi fechado pela produção.

Bin, apesar de dizer que joga sozinho, anda se posicionando conforme as movimentações do grupo Gnomos.

Leidy que estava meio perdida depois da briga com Alane e Bia, assumiu durante a última votação que está jogando com o Gnomos.

Giovanna e Raquele também estão alinhadas com o Gnomos. Já Davi e Isabelle estão fechados com Alane, Bia e Matteus.

Dessa maneira a casa ficou divida em dois grupos: o Fadas e o Gnomos.

Quem está no Grupo Fadas? Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus.

Quem está no Grupo Gnomos? Fernanda, Giovanna, Leidy, Lucas Buda, MC Bin Laden, Pitel e Raquele.

