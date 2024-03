Ator Daniel Alvim agride Fábio Assunção em rua de SP: 'Perdi o controle'

Fabio Assunção, 52, foi agredido pelo também ator e diretor, Daniel Alvim, 49, após um jantar entre amigos, em São Paulo, no último sábado (16). A informação foi publicada pelo colunista Leo Dias e confirmada por Splash.

O que aconteceu

Em vídeo publicado pelo colunista, os atores aparecem brigando na rua da Consolação. Entre tentativas de soco e xingamentos, Fabio disse: "Frustrado do cara***, miserável, enfia teu irmão no c*, babaca! Vem me dar porrada, vem!". Em outro momento, Fábio afirma: "Que doente, cara! O que é isso? O cara é meu irmão!"

Fonte próxima a Fabio Assunção disse a Splash que os dois estavam tomando uma cerveja juntos em um bar, até que Daniel Alvim não gostou de conselhos dados por Fábio sobre a relação com o irmão. Os dois foram apartados por seguranças do restaurante, sob súplicas de uma mulher que acompanhava Fábio.

Em vídeo publicado nas redes sociais, os atores esclareceram que já fizeram as pazes. "Começamos a conversar sobre várias questões e algo me deu gatilho. Perdi o controle. Virou uma discussão. Pedi desculpas. No dia seguinte, nos encontramos. Viemos aqui fazer esse vídeo porque ficamos incomodados com o fato de termos nos descontrolado. Não é da nossa índole", disse Daniel.

Fabio reiterou as palavras do amigo. "A gente é muito irmão. A conversa foi escalonando. A gente não veio dar nenhuma satisfação, mas as pessoas filmam... Deixar claro que essa não é o que a gente pratica. A gente se gosta. Amigo é isso. Briga, discute, faz as pazes e vida que segue."

No final do vídeo, Daniel pede desculpas publicamente a Fabio e os dois se abraçam. Segundo Leo Dias, Fabio chegou a registrar boletim de ocorrência, mas ator não pretende levar registro adiante.