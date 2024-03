Ex-pastora, musa do OnlyFans diz que evangélicos fazem confissões quentes

Ana Akiva, 36, musa do OnlyFans e Privacy, plataformas de conteúdo adulto para assinantes, é ex-pastora. Ela contou que fiéis da Igreja assinam seu perfil para fazer confissões quentes.

O que aconteceu

Confessionário +18: "Gosto de conversar com os assinantes e o confessionário acabou apimentando essa interação, é uma brincadeira cheia de tesão e mistério. Eles adoram e me contam o que querem. A penitência é sempre exagerada no prazer"

A modelo recebeu confissões de evangélicos que frequentavam sua igreja em São José dos Campos, no interior de São Paulo: "Alguns fizeram questão de dizer que iam para a igreja porque tinham tesão, porque queriam me ver. Alguns mandaram fotos íntimas no banheiro da igreja. Fiquei chocada! Muitos disseram ter deixado a igreja depois que abandonei a pregação. Outros se abriram sobre as fantasias eróticas que tinham comigo na época, cada coisa inacreditável"

Fãs famosos: "Não vou dar pistas para não comprometer, mas tem um ator da Globo que é bem famoso e tem um casamento acima de qualquer suspeita, esse já se confessou comigo. E a penitência foi bem picante (risos), ele teve que me mandar nudes. Tem jogador de futebol que é craque, cantor sertanejo com música em novela, apresentador e ex-BBB"

Ana vai criar uma série em vídeo do "Confessionário +18" com outras musas das plataformas

A primeira convidada é Fernanda Campos, ex-amante de Neymar, que vai contar o que realmente aconteceu entre eles.