Troca da esponja e nada de colher de pau! Como deixar a cozinha mais limpa

Há quanto tempo você não troca a esponja de lavar louça? A pergunta pode parecer banal, mas é um detalhe que pode acabar deixando alguém doente na sua casa sem você perceber.

A cozinha é extremamente propícia a todo tipo de contaminação por bactérias e vírus, mas a gente tende a dar pouca importância para a limpeza mais minuciosa no dia a dia. Se o fogão, a pia e as bancadas estão sem sujeira e a louça está lavada, está tudo bem, certo? Não!

A seguir, contamos pequenos detalhes que precisam de atenção para deixar a cozinha realmente livre de germes:

Quando trocar as esponjas e os panos de prato?

Nada de deixar esponjas fazendo aniversário na pia! Elas precisam ser trocadas semanalmente. Além disso, devem ser limpas diariamente — a sugestão é fervê-las de 3 a 5 minutos ou, ainda, colocá-la no micro-ondas por 2 minutos, úmida e envolvida por papel toalha.

No caso dos panos de prato, eles devem ser desinfetados e lavados sempre que forem molhados — ou seja, sim, é preciso um belo estoque de panos de prato em casa, porque o uso é diário. Ao começarem a soltar fiapos, livre-se deles!

Qual é a melhor tábua de corte: madeira, vidro ou plástico?

Tábuas de madeira não são uma boa ideia, pois favorecem o desenvolvimento de micro-organismos. As placas de vidro são mais fáceis de lavar, mas podem prejudicar o corte das facas, além de lascar e quebrar com mais facilidade.

A sugestão é usar tábuas de plástico, preferencialmente de várias cores, uma para cada grupo de alimentos (por exemplo, uma só para carnes, outra só para vegetais). Troque quando estiverem muito riscadas ou quando a cor começar a mudar. E lave-as assim que terminar de usá-las.

Quando trocar o escorredor de pratos?

Ele parece inofensivo, mas pode enferrujar ou acumular sujeira por causa da umidade. Não existe prazo de validade para o utensílio, desde que você o lave semanalmente.

O mesmo vale para o escorredor de talheres, que tem a tendência a juntar mais limo, porque não costuma ser checado com frequência. Devem ser trocados sempre que tiverem danos, rachaduras, manchas ou pontos de ferrugem.

Abandone a colher de pau

Sabe aquela sua colher de pau querida? Melhor aposentá-la. Não existe um método adequado para higienização de produtos de madeira em cozinhas, como colheres, rolos de massas ou tábuas de corte.

A sugestão é utilizar itens de silicone ou plástico, e trocar sempre que estiverem muito riscados ou com cor alterada.

Desinfete de verdade a bancada da cozinha

Além de tirar as manchas mais visíveis com água e detergente com a bucha, os especialistas recomendam desinfetar as bancadas da cozinha com álcool.

Cuidado na hora de descongelar alimentos

Vai tirar comida do freezer? Então fique atenta. Não coloque alimentos cozidos em um prato ou recipiente onde antes havia comida crua (isso é particularmente importante com carnes).

E, por mais tentador que seja, não descongele alimentos na bancada da cozinha — o ideal é deixá-los descongelando dentro da geladeira ou então debaixo de água corrente.

Fontes: Beatriz Tenuta Martins, docente do curso livre Atuação do Consultor na Área de Segurança dos Alimentos, no Senac São Paulo; e Roberto Martins Figueiredo, biomédico, o Dr. Bactéria

*Com matéria publicada em 10/08/2017