Enquete UOL BBB 24: Isabelle traiu os amigos na votação do paredão?

Alane, Beatriz e Raquele disputam a preferência do público no paredão desta semana. Mas o cenário poderia ter sido diferente. Há quem critique Isabelle por ter votado em Lucas Henrique, enquanto o grupo 'Fadas' votou em Bin Laden.

O que aconteceu

No confessionário, Matteus, Davi, Alane e Beatriz mudaram suas preferências de voto para escolher MC Bin Laden. Na linha de raciocínio deles, Isabelle teria motivos para votar no brother e não se sentiria fazendo combinações.

Mas na 'hora H', a Cunhã acabou votando em Lucas Henrique. Alane foi para o paredão pelos votos da casa, Davi na votação aberta e Beatriz pela indicação do líder. Os brothers que receberam a pulseira 'na mira' de Giovanna escolheram em consenso indicar Raquele para a berlinda, uma grande amiga de Isabelle.

Davi venceu a prova 'bate e volta' e conseguiu escapar da votação. Se a Cunhã tivesse votado em Bin Laden, existia a chance da líder desempatar entre ele e Alane e escolhesse o cantor. De qualquer forma, o 'voto queimado' não pegou muito bem.

Mais tarde, Isabelle explicou por que tinha votado em Lucas Henrique. "O Bin [já] não estava no Paredão? Eu achei que era de quatro, o Paredão", argumentou. Vale lembrar também que, mais cedo, Davi revelou as prioridades de votos do grupo para Isabelle e, em nenhum momento, ela concordou em combinar sua escolha com a dos demais.

Agora fica a dúvida: a sister quebrou a confiança dos colegas na hora de escolher quem votaria? Conta para gente em nossa enquete logo abaixo!