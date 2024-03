Em vídeo vazado, Ferrugem critica Ludmilla por usar 'pussy' em música

Em vídeo vazado por página de fofoca no Instagram, Ferrugem critica Ludmilla devido à letra da música "Sintomas de Prazer".

O que aconteceu

O perfil Gossip do Dia teve acesso à gravação, o qual o pagodeiro reclama do uso da palavra "pussy" (que, em tradução livre, significa vagina) na letra da música. "Estava voltando da escola, estava tocando Ludmilla, 7h30 da manhã, 'minha pussy te viciou'. Tudo bem, mudou o idioma, mas continua sendo pussy. De manhã, na rádio", inicia Thais Vasconcellos, esposa de Ferrugem.

O cantor reforça a crítica da esposa: "Ela quer ser a rapper do pagode. Ela quer ser a maconheira do pagode. E as crianças tudo gostando dela. Pô, devagar".

Após a repercussão, Ferrugem se explicou nos comentários dos posts. "Pessoal, boa noite! Vocês sabem que foi brincadeira, se não, não teria postado, né? Fico pensativo sobre o nível de maldade de alguns ao problematizarem o assunto, falei isso porque estava levando as meninas pra escola e escutando pagode no rádio, aí tocou o som dela e elas perguntaram o que era pussy. Aí já viu, né? Mas se foi pra forçar uma treta, falharam", alegou.

Ludmilla e Ferrugem já cantaram juntos em alguns projetos, como "Paciência", na gravação do DVD "Prazer, eu sou Ferrugem", e "De Rolê", música presente dentre as filmagens do "Hello Mundo", da carioca de Caxias.