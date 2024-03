Drake dá R$ 125 mil para fã que pediu para ele ser 'pai rico' do seu bebê'

Drake, 37, presenteou uma fã com um valor em dinheiro durante apresentação no Texas.

O que aconteceu

O rapper puxou conversa com uma fã que segurava um cartaz durante o show que dizia: "Estou grávida de cinco meses, você pode ser o pai rico do meu bebê?". "Rich baby daddy" se refere à uma música de Drake em parceria com SZA e Sexyy Red, do álbum "For all the dogs".

Drake gave a pregnant fan $25,000 after she held up a sign saying "I'm five months pregnant, can you be my Rich Baby Daddy?"



"I'd love to give you $25,000 so you can be a rich baby mama" - Drake pic.twitter.com/VAVJfJ9vQg -- Daily Loud (@DailyLoud) March 18, 2024

"Bem, em primeiro lugar, não quero ofender seu verdadeiro papai, mas eu adoraria tirar você do buraco para que possamos colocar em um lugar seguro como o VIP", começou o cantor. "Você não pode estar grávida sendo jogada por aí. Quando eu começar a tocar, não podemos permitir que você seja empurrada."

Depois o cantor ofereceu US$ 25 mil, cerca de R$ 125 mil, para a fã. "Para que você possa ser uma mamãe rica", completou.

Durante sua turnê "It's All a Blur Tour", o cantor criou o hábito de presentear os fãs com presentes caros. No início do mês, ele concordou em pagar uma hipoteca de US$ 160 mil da casa de um fã, cuja mãe havia falecido. "Vou pagar do meu bolso. Descanse em paz com sua mãe", declarou o artista.