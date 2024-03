Deborah Secco posa só de roupão e mostra parte dos seios em novo vídeo

Dentre um compromisso e outro na TV Globo, Deborah Secco posta vídeo sensualizando na frente do espelho.

O que aconteceu

A atriz, que está atualmente no ar em "Elas por Elas", gravou com um roupão discretamente aberto na parte do decote, com os ombros e parte dos seios à mostra.

Nos comentários, os fãs não pouparam nos elogios: "Como faz para ser tão linda?", "Roubou a beleza do mundo", "Como essa mulher é linda, meu Deus. E tem o coração mais lindo ainda" e "Gata maravilhosa" foram algumas das declarações.