Davi classifica rivais no BBB 24: 'Abestalhado, Dona do Pedaço e Chefona'

Davi avaliou a trajetória de Raquele na tarde de hoje (18) e julgou os aliados da sister no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa na piscina, Davi disse que Raquele era "bandeirinha" e joga "pela lateral". "A gente não vê ela se mostrando na casa, ela não está envolvida em muita situação, quer ficar em um jogo confortável. Aí, quando está correndo risco, quer se levantar. Aí brada", avaliou.

"Para mim é uma pessoa que não se mostra no jogo, não bota a cara a tapa. Se joga, joga só com as pessoas que ela está reunida lá dentro, no quarto", acrescentou.

Em seguida, o baiano avaliou outro "brother" — que poderia ser MC Bin Laden ou Lucas. "O outro, ali, é um caçador de informação. Só anda caçando informação de onde ele quer achar informação dos outros. Não pode ver ninguém conversando que ele quer chegar perto, é um conspirador".

Por fim, Davi avaliou Pitel e disse que a sister "só fica julgando" as pessoas, citando a vez em que ela afirmou que ele não tinha a obrigação de limpar a casa para "se redimir".

"O outro, ali, é o bobão, o abestalhado, que está ali no meio. O usado. A outra é a dona do pedaço, a que comanda tudo, a chefona. Está só lá passando as informações, as instruções", disse.

