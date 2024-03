Após casamento, Paula é vítima de plano macabro que muda sua vida

Nos próximos capítulos de 'Paraíso Tropical', Daniel e Paula se casam. Bebel decide passar o dia no hotel em vez de ir embora conforme orientação de Olavo. Alice fica furiosa ao ver Bebel e decide voltar para o Rio.

Ana Luísa diz a Lúcia que Antenor escolheu muito bem. Lúcia elogia a coragem de Ana Luísa. Olavo se entedia no barco e se irrita porque Fred resolveu mergulhar em Paraty. Ivan liga para Paula e diz que precisa encontrá-la porque decidiu desmontar o álibi de Taís. Ivan marca um encontro com Paula na garagem de barcos.

Ao chegar à garagem, Paula encontra Taís, que desacorda a irmã e veste a sua roupa. Ivan e Taís colocam Paula no barco. Taís pilota a lancha em meio à chuva. Taís joga Paula no mar e se afasta. Fred, que estava mergulhando, consegue resgatar Paula. Daniel fica angustiado com o sumiço de Paula.

Sérgio Otávio diz que viu Paula sair de barco. A lancha de Taís bate e ela cai no mar. Olavo suspeita que a mulher encontrada por Fred seja Paula, quando ela sussurra o nome de Daniel. Daniel encontra Taís desacordada em uma ilha e vibra por ter achado sua mulher. Fred diz a Olavo que acharam Paula e que quem está com eles é Taís.

Olavo se oferece para levá-la para o hospital no Rio e pede que Fred não comente com ninguém, pois sua mãe disse que Taís deixou uma carta de despedida. Bebel espera Olavo no deque e estranha ao vê-lo chegando com Paula.

O médico avisa Daniel que sua mulher está em choque. Paula se joga do carro ao ver que está com Olavo e Bebel. Bebel e Olavo levam Paula desacordada para uma clínica. Marion se preocupa com o sumiço de Taís. Ana Luísa aceita o convite de Antenor para dormir na casa de Paraty. Daniel faz carinho em Taís, que finge ser Paula.