Como está a votação do BBB 24? Enquete UOL aponta quem sai amanhã

Do UOL, em São Paulo

O paredão desta semana no BBB 24 está sendo disputado por Alane, Beatriz e Raquele. Segundo a nova atualização da enquete UOL, as duas 'fadas' vão conseguir eliminar a doceira na berlinda.

O que diz a enquete

A nova parcial, feita às 13h, mostrou que Raquele diminuiu alguns décimos sua porcentagem. No entanto, ela segue com alto percentual de rejeição, com 92,19% dos votos.

Em segundo lugar aparece Alane, com 5,31%. Beatriz aparece como favorita nesta semana e tem apenas 2,5% dos votos para sair do programa.

O resultado do paredão será revelado no programa ao vivo de amanhã. O BBB 24 começa logo após a exibição da novela 'Renascer', a partir das 22h25.