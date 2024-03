Cheias de Charme: resumo dos capítulos da novela da Globo de 18 a 23/03

A novela "Cheias de Charme", escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, vai ao ar de segunda a sábado, às 14h45, na Faixa Edição Especial, na Globo.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 18 de março

Penha bota Sandro para fora de casa. Conrado se oferece para passar aniversário com Cida. Inácio beija Rosário novamente, e ela sonha com Fabian ao voltar para quarto. Conrado beija Cida. Penha faz entrevista na casa de Máslova. Lygia deixa Manu em casa porque a menina está doente e pede para Socorro cuidar dela. Máslova recebe dinheiro de Conrado para encomendar flores. Socorro deixa Manu sozinha para ir em teste na casa de Chayene. Rosário se prepara para cozinhar para Chayene enquanto ouve Fabian e lembra de momentos com o ídolo. Rodinei leva buquê encomendado para a mansão dos Sarmento. Lygia questiona OAB de Elano, mas juíza permite participação. Penha diz para Chayene pedir perdão a ela de joelhos. Cida recusa anel de Rodinei. Chayene nega acordo com Penha. Conrado marca encontro com Cida. Lygia chega em casa e descobre que Socorro deixou Manu sozinha. Cida descobre que Conrado acha que ela é filha do Sarmento.

Terça-feira, 19 de março

Cida explica a Conrado que não é filha dos Sarmento, mas omite que é empregada. Brunessa flerta com Rodinei. Lygia briga com Socorro por deixar Manu sozinha. Sidney insiste e sugere que Rosário desista do sonho de ser cantora e os dois lembram de quando ela foi adotada. Chayene elogia comida de Socorro e dispensa Rosário. Sarmento e Sônia conversam e dizem a Cida que vão assinar o salário dela como doméstica. Lygia conta que viu Socorro na casa de Chayene. Sarmento descobre que está praticamente falido. Lygia se apresenta como advogada e exige atendimento para Sandro. Rosário compõe, Inácio a visita com buquê de flores, mas ela evita levá-lo ao quarto. Cida fica nervosa ao receber visita de Conrado na mansão.

Quarta-feira, 20 de março

Cida desconversa após Sônia questioná-la sobre a presença de Conrado. Chayene descobre que comida foi feita por Rosário e pede para contratá-la de novo; Socorro é demitida. Rosário fala que sempre quis ser cantora e Inácio estranha. Inácio dispensa Dinha. Lygia fala sobre caso jurídico de Chayene e Penha e fica balançada. Chayene exige volta de Rosário. Laércio apresenta mansão de Chayene a Rosário. Tom conta que Chayene perdeu contrato de publicidade, e ela fica triste. Máslova levanta informações sobre a família Sarmento. Cida e Conrado se beijam quando Máslova os aborda, e Cida vê Rodinei. Chayene marca jantar com Fabian. Lygia deixa caso Chayene e é demitida. Cida visita Conrado e Máslova.

Quinta-feira, 21 de março

Cida encontra Penha, que a aconselha a contar a verdade para o Conrado. Sidney se preocupa com atraso de Rosário para show. Rosário arruma mesa e se prepara para receber Fabian. Mas ele envia flores e diz que não vai ao jantar, o que revolta Chayene. Penha apresenta Cida para a família antes de show de Rosário. Elano reconhece Cida como mulher que o beijou em festa. Rosário é ovacionada pelo show. Elano conta a Cida que era o cara que ela beijou, e ela se desculpa. Inácio bate em Kleiton após ele fazer elogios a Rosário. Cida termina com Conrado sem dar explicações. Chayene convida Rosário para ir a programa de rádio com ela. Cida se esconde de Conrado ao vê-lo passar de carro em frente à mansão.

Sexta-feira, 22 de março

Cida lembra do namoro com Conrado e lamenta término. Chayene aparece de surpresa na porta da rádio durante show de Fabian e surpreende ao anunciar namoro com ele. Fabian reclama de atitude de Chayene com Tom e Simone. Penha descobre que Lygia não é mais advogada de Chayene. Rosário lamenta que Inácio não lhe pediu desculpas após bater em Kleiton. Socorro e Naldo viajam para o Piauí. Brunessa faz surpresa para Rodinei, que dá um fora nela. Dinha surpreende Inácio e faz alerta sobre paixão de Rosário por Fabian. Inácio visita Rosário e vê quarto com fotos de Fabian.

Sábado, 23 de março

Inácio termina com Rosário por causa do "santuário" que ela montou para Fabian. Conrado compra carro, mas Otto manda devolver, e ele reclama por ter que trabalhar. Penha faz bolo para Manu levar para a escola e recebe convite de Lygia para trabalhar como empregada doméstica. Fabian diz a Chayene que não quer manter namoro falso, mas ela faz chantagem com ele. Naldo e Socorro chegam ao Piauí e encontram a mãe. Sônia descobre que Ernani está vendendo a casa de Angra.

Sobre "Cheias de Charme"

A novela acompanha a vida de três empregadas domésticas, Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond) que se conhecem na prisão. Lá, elas encontram afinidades umas com as outras e decidem fazer um pacto para, juntas, conseguirem melhorar de vida.