Influencers treinam nus em academia de São Paulo: 'Queima mais calorias'

Bella Mantovani e Vagner O Fera afirmaram que gostam de treinar completamente nus.

O que aconteceu

Segundo o casal de influenciadores, há um estudo de fisiologistas franceses que mostra que treinar pelado aumenta em 70% a queima de calorias. Ainda de acordo com os influenciadores, treinar pelado fez com que eles perdessem mais rapidamente 25 quilos, que era o que eles tinham colocado como meta.

Bella e Vagner treinam juntos, em um horário reservado, em uma academia de São Paulo. Além do ganho físico, o casal diz que treinar pelado aumenta a intimidade do casal. "É uma forma de intimidade e cumplicidade que vai além do convencional. Não quero outra vida", disse Bella.