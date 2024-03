'Bota os aliados dela na roda', diz sister sobre Isabelle

Ao avaliar o Paredão da semana nesta tarde (18), Giovanna comentou com Raquele sobre o voto de Isabelle. A manauara não votou na mesma pessoa que seus aliados.

O que aconteceu

No Quarto do Líder do BBB 24 (Globo), as amigas Giovanna e Raquele comentaram sobre o Paredão que foi formado ontem (17). A dupla especulou o voto de Isabelle no confessionário.

"Talvez Cunhã [Isabelle] foi no Lucas [Henrique], porque ela gosta sempre de ir pela cabeça dela...", especulou Raquele.

"E aí ela bota os aliados dela na roda, o que de certa parte não está errado, porque das prioridades deles, ela é a última. Ou, às vezes, nem seja prioridade", avaliou Giovanna.

"Eles falam que é...", respondeu Raquele.

"Às vezes, ali ela é prioridade só do Davi e talvez da Beatriz", analisou Giovanna.

"Eles falam que é, assim Matteus disse...", contou a doceira.

