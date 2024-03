BBC cancela série de sucesso após protagonista trair esposa com co-estrela

O programa policial "Better" da BBC, emissora do Reino Unido, foi cancelada após polêmica em bastidores.

O que aconteceu

Andrew Buchan, 45, e Leila Farzard, 42, se envolveram enquanto viviam os protagonistas Col McHugh e Lou Slack. O caso repercutiu na mídia, principalmente devido a traição de Buchan.

De acordo com o jornal The Sun, a série tinha uma média de quase quatro milhões de espectadores por episódio e um público ávido por novas histórias. Mas "a BBC está interessada em trazer um série de novos programas", o que levou ao cancelamento do show.

O ator era casado há 11 anos com Amy Nuttall, 41, conhecida por "Downton Abbey", com quem tem um filho de oito anos. Ela descobriu a traição quando encontrou uma lingerie, que não era de seu tamanho, em um embrulho para presente, além de diversos recibos de hospedagens em um hotel - nas datas em que seu esposo estava em 'viagens a trabalho'.

O casal fez uma série de tentativas para reatar o relacionamento depois do affair, mas aparentemente não funcionou. Uma fonte afirmou ao The Sun em agosto de 2023, que Andrew havia saída da casa onde vivia com a esposa.