Psiquiatra detalha atendimento no BBB: 'Todo o amor e ódio emerge ali'

O psiquiatra Luiz Alberto Py atendeu aos participantes do BBB (Globo) nas primeiras edições. O profissional lembrou da experiência e citou a maior dificuldade dos brothers.

O que aconteceu

O psicanalista contou como foi o começo de sua atuação na casa. "Nunca coloquei câmera na casa de nenhum dos meus clientes. Volta e meia, eles [brothers] falavam: 'você viu aquilo?'. Eu dizia: 'Não vejo, me conta'", relembrou em entrevista ao Globo. Nas redes sociais, espectadores brincam que Boninho é "a psicóloga" da casa, e não um profissional de fato.

Ele explicou como as pessoas se sentiam e o que achou da experiência: "Se você tranca um pequeno grupo de pessoas dentro de uma casa, incomunicável, sem informações do mundo, a vida mental dele passa a se concentrar exclusivamente na relação entre si. Todo o amor e ódio emerge ali. E também ciúme, inveja, solidariedade, as coisas tipicamente humanas. Foi uma experiência profissional muito rica".

Luiz Alberto Py ainda ressaltou o momento de maior tensão para os participantes: "Pelo que vi, o maior impacto do ponto de vista emocional é exatamente o momento da saída. Ao sair, eles encontram um mundo que estabeleceu uma relação intensa com eles que não havia antes. Uma pessoa me disse uma vez: 'imaginava que fossem me reconhecer, mas fiquei apavorada que as pessoas sabiam o nome dos meus filhos'".

