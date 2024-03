Leidy cita saída em Paredão e questiona: 'Acha que estou cancelada?'

Na varanda do BBB 24 (Globo), Leidy Elin sinalizou que poderia sair no primeiro Paredão que caísse. A sister ainda perguntou a Lucas Henrique se ela estava cancelada.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Leidy indicou que será eliminada assim que for para um Paredão: "Acho que se eu fosse lá atrás, não ia ter tanta essa sensação ruim. Por isso eu sei que, quando eu for, vou bater e vou embora". Lucas negou, mas a trancista continuou: "Eu sei que vou. Pelo andar da carruagem... acho que não vou se for com a Giovanna".

Em seguida, questionou o capoeirista sobre cancelamento: "Você acha que eu estou cancelada lá fora? Fala a verdade, sem massagear o ego... [ao nível da] Karol Conká".

Lucas Buda opinou: "Nesse nível não está. Acho que você não é uma das favoritas a ganhar, mas eu fico pensativo porque, querendo ou não, acho que você é um perfil muito interessante para o jogo, para o programa. Porque, por mais que você não procure briga, você também não foge de situação. Você já protagonizou momentos aqui muito interessantes".

Leidy Elin: "Por isso que eu sei que quando eu for [para o Paredão], eu vou bater e vou embora" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/vFpMVBmzmT -- Big Brother Brasil (@bbb) March 18, 2024

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 13º Paredão? Resultado parcial Total de 341391 votos 5,50% Alane 2,30% Beatriz 92,21% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 341391 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash