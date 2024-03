BBB 24: Isabelle e Matteus se provocam: 'Eu vou morder ele'

Isabelle e Matteus se provocaram após a formação do 13º Paredão do BBB 24 (Globo). Os brothers, que antes eram rivais, conversaram sobre o apoio do grupo Fadas a Isabelle na última berlinda.

O que aconteceu

Após a formação do Paredão, do qual Beatriz e Alane fazem parte junto com Raquele, Isabelle ofereceu apoio a Beatriz, que agradeceu. Matteus alfinetou a manauara em tom de brincadeira, que devolveu a provocação.

Isabelle: "Você (Beatriz) me ajudou muito no último Paredão. Você e Davi"

Matteus: "Ei, mal agradecida! Nunca mais"

Isabelle: "O que é? Come sua comida e me esquece. (...) Bia, eu vou morder ele. Ele falou que eu sou uma onça, eu vou morder ele. Não brinco mais e, a partir de hoje, não danço mais com você"

Matteus: " Eu sei que tu não aguenta ficar sem dançar'

Isabelle: "Você vai implorar pra eu dançar com você e eu não vou querer mais"

