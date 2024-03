BBB 24: Giovanna diz que rival 'levará a pior' na eliminação de amanhã

Giovanna avaliou o Paredão da semana na tarde de hoje (18) e disse que quem deverá deixar o BBB 24 (Globo) amanhã (19) é sua rival.

O que aconteceu

Em conversa na piscina, Raquele demonstrou receio em ser a próxima eliminada. A sister disputa a berlinda com Alane e Beatriz.

"Se ele [Tadeu] não falar de mim no início, posso saber que vai falar o meu nome no final. E, se ele falar meu nome no início, também pode saber que vai falar o meu nome no final. Não tem sinal, não tem como saber", disse Raquele.

Giovanna, então, disse para sua amiga que ela não será a eliminada dessa semana.

"Para mim quem leva a pior é a Alane", disse a sister, que chegou a afirmar que esse era "um ótimo Paredão".

"Consigo ver motivo para todo mundo ficar e todo mundo sair", opinou Lucas Buda. "É óbvio que eu quero que quem saia seja a Alane".

