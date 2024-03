BBB 24: Giovanna aponta falsidade em Beatriz com Isabelle: 'Agora é amiga'

Giovanna não gostou nada de ouvir Beatriz chamando Raquele de idiota após a formação do 13º Paredão do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Após a formação do Paredão, Giovanna ouviu Beatriz chamando Raquele de idiota. A líder disse que planeja expor a falsidade de Bia com Isabelle no Sincerão.

Giovanna: "Amanhã essa aqui vai jogar na roda. (...) Que todas elas (Beatriz e Alane) ficavam de canto na Cunhã (Isabelle) porque a Ane não engolia nem a pau e agora estão se fazendo de amiguinhas. Metia a ripa e agora é amiga. Mesma coisa que a Alane quis julgar da Yasmin. Eu ia botar isso no meu discurso, se eu fosse mandar a Alane"

