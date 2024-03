BBB 24: Esposa de Lucas encontra Deniziane e Marcus e fala em divórcio

Esposa de Lucas Henrique, ainda confinado no BBB 24 (Globo), Camila Moura encontrou com Deniziane e Marcus Vinicius, já eliminados do programa, no domingo (17).

O que aconteceu

O encontro do trio foi registrado nas redes sociais de todos eles.

Deniziane brinca. "Olha o encontro que aconteceu! Conheci a Camila, maravilhosa. Rolou várias coisas aqui."

Marcus também brincou. "Sossega, mulher."

Os três assistiram juntos a formação do 13º Paredão, que colocou Alane, Beatriz e Raquele na berlinda.

Marcus ainda brincou com a professora. "Camila, tem como me devolver uma caixa que pegaram de mim?"

Ao responder o ex-brother, ela fala em divórcio. "Ai, amigo, está no divórcio. Quando eu pegar 50% da caixa, eu te dou."

A caixa a que Marcus se refere diz respeito a última Prova do Líder disputada por ele. Na ocasião, Lucas (que viria a vencer a prova) seria eliminado e Marcus o entregou a caixa com o item certo momentos antes.

