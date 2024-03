Após sister desfazer mesa posta, Davi reclama com aliados e refaz tudo

Davi se irritou após Fernanda desfazer a mesa de jantar da Xepa que o baiano havia montado no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Na área externa, ele reclamou com Alane. "Eu montei a mesa. Não ia fazer nada e fiz. Aí eles veem a mesa montada e tiram. E ficam: 'Quero que ele grite, quero que ele fique irritado."

Eles querem me provocar, pra que eu mande tomar no c*. Davi

Alane apoiou o amigo. "Isso me tira do sério, deboche."

Davi disse que, quando discutiu com Leidy, ela tentou tirá-lo do sério para que ele encostasse nela.

De volta na área interna, ela contou que foi Fernanda quem desmontou a mesa e que viu o momento.

Beatriz desabafou. "Eu estou bem. Eu estou com raiva porque desmontaram a mesa do Davi".

Juntos, os 3 montaram novamente a mesa.

Davi brincou. "É só para a gente ver eles desmontando mesmo. A graça é essa."

Em outro ponto da casa, Fernanda confirmou que foi ela que desfez a mesa e explicou. "Querendo saber se todo mundo já tinha comido ou não, eu peguei e desfiz a mesa todinha. Ficar com aquela p***** toda à noite toda, a comida toda aberta."

