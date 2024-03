Atriz diz se sentir 'segura'em filmar cenas quentes dirigidas pelo filho

Elizabeth Hurley, 58, revelou que ter o filho, Damian, 21, por trás das câmeras a ajudou a fazer cenas de sexo.

O que aconteceu

A atriz da sequência de comédia dos anos 1990, "Austin Powers" e "Gossip Girl", contou que fazer cenas de sexo de seu novo filme "Strictly Confidential", foram mais fáceis com o filho no set. O longa, com estreia ainda em 2024, é dirigido e escrito pelo filho da atriz.

Já no trailer da produção, Elizabeth encena uma pegação intensa com a atriz Pear Chiravara. "Tê-lo lá significava que eu me sentia segura e cuidada", falou em uma entrevista para o "Acess Hollywood".

"É libertador trabalhar com sua família. Estou relaxada na frente dele. Ele cuida de mim... É relaxante saber que há alguém por trás das câmeras cuidando de você", continuou a atriz. Ela recorda que não está acostumada a fazer cenas mais quentes.

Ao lado da mãe durante a entrevista, Damian relatou que também está por trás de diversos cliques da mãe de biquíni. "As pessoas acham isso controverso. (O show business) tem sido uma parte da minha vida, então para nós é parte dos negócios."