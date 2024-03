Atriz das pegadinhas diz que mantém shape com dieta do sexo

Mai Mel, atriz das pegadinhas da RedetV! diz que se inspirou em famosas ao fazer 'dieta do sexo' para manter o corpo em forma.

O que aconteceu

Kim Kardashian, Lívia Andrade e Pamela Anderson fazem sexo programado para perder calorias

Mai Mel contou que tem uma maratona de 3 a 4 horas de sexo por dia e chega a perder três calorias por minuto: "Vi uma entrevista da Kim Kardashian e fui pesquisar. Pensei: gosto muito de sexo e pouco de academia, encontrei a solução (risos). Copiei das famosas e entrei na dieta. Troquei a musculação pelo sexo e tem dado certo. Perdi peso e notei mais disposição. Ganhei fôlego, não canso rápido como antes. Nem no dia a dia, nem no sexo"

Dedicada: "Não existe uma pressão, mas eu naturalmente me dedico mais para aparecer gostosa na câmera. Gosto do shape assim, mais slim. Então para mim a dieta do sexo funciona"

Não dá pra ficar musculosa e sarada: A mulherada confunde, a dieta do sexo é para manter o peso, trazer disposição e energia. Não para ganhar músculo. Tem os riscos também, mas faço acompanhamento médico. O doutor me liberou"

Adora a prática: "Tenho aquela obrigação de fazer todo dia e continua prazeroso. Mas claro que rola fora da 'programação', sempre que tenho vontade. Sexo nunca é demais. E academia nunca mais".