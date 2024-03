Após ser desmascarada, Cris revela segredo de Helena em 'Elas por Elas'

Após ser desmascarada por Giovanni (Filipe Bragança) no dia do casamento, Cris (Valentina Herszage) revela segredo de Helena (Isabel Teixeira) na novela "Elas por Elas" (Globo).

O filho de Jonas (Mateus Solano) continua humilhando a noiva após descobrir que ela nunca esteve grávida. "Vai embora daqui, garota. Some da minha frente. Eu nunca mais quero olhar na sua cara!", diz o moço.

Antes de sair, Cris promete revelar mais um segredo na frente de todos. "Tá chocadinho, tá? 'Ah, meu Deus, ela fingiu a gravidez'. Então se prepara, que vem chumbo grosso!", fala.

Com medo, Helena tenta fazer a patricinha calar a boca. "Cris! Vá pra casa com sua mãe! É o melhor que você faz. Estamos todos muito chocados e decepcionados com suas atitudes", afirma a vilã.

Cris conta que a mãe de Giovanni sempre soube de sua falsa gravidez. "Cínica! Helena sabia que eu não estava grávida! Ela está por trás de tudo", grita a jovem.

Lara (Deborah Secco) fica chocada com a informação revelada por sua filha. "Meu Deus, Helena. Você é mesmo de última. Vamos embora agora, Cris", diz a namorada de Mário (Lázaro Ramos), antes de deixar o lugar com Cris.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.