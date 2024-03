Rosiane Pinheiro surpreende ao posar nua: 'Orgulho das minhas curvas'

Rosiane Pinheiro, 49, que foi símbolo sexual dos anos 90 como dançarina do grupo de axé Gang do Samba, posou completamente nua.

O que aconteceu

Ela garantiu sentir orgulho do seu corpo e da sua história: "49 anos com muito orgulho das minhas curvas, do meu volume, do meu corpo, minha história, orgulho de ter superado depressão, síndrome do pânico, relacionamentos abusivos, roubos e tantas outras coisas! Eu sou resiliente, me fortaleço mais a cada dia! Sou uma fênix"