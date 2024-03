BBB: 'Me assustei muito', diz Wanessa Camargo sobre ser chamada de racista

Wanessa Camargo, em primeira entrevista após a expulsão do BBB 24, revelou que se assustou ao ser chamada de racista.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que disse Wanessa

Me assustei muito [ao ser chamada de racista]. Quando a gente é colocada num lugar tão grave, é uma roupa que eu não conseguia vestir aquilo... Escutei muitas pessoas que têm lugar de fala sobre esse tema [para gravar vídeo de desculpas nas redes sociais]. O que eu quis dizer nesse vídeo é dizer que não tive intenção de ser racista.

Wanessa Camargo

Cantora negou ter agredido Davi Brito, 21, no BBB 24. "Estava numa festa, bebi um pouco além da conta, fui brincar na cama, ao dançar com os braços, lembro que minha mão encostou na cama e esbarrou no Davi. Percebi que fui inconveniente e pedi desculpas a ele... Fui dormir, acordei com o [barulho da chamada no confessionário] e recebi a notícia de que tinha sido desclassificada por agressão. Fui embora aos prantos... Foi justo sob o prisma das regras do programa? Foi justo. Pelo fair-play? Não foi justo."

Durante a conversa, Wanessa chegou a dizer que o contrário também aconteceu. "A gente estava brincando de pique-bandeira e, sem querer, ele me deu uma rasteira que chegou a me machucar, mas entendi que não foi proposital e jamais levaria aquilo para um lugar de agressão. Poderia ter usado ao meu favor."

Ela negou ter influenciado em uma possível perseguição a Davi no reality, além de tê-lo chamado de violento. "Não. O que aconteceu foi que ele tinha algumas atitudes, outras pessoas incomodadas vinham trazer algumas questões... Eu entendo muito isso agora e esse lugar de dor [de ser chamado de violento por ser negro]. Não disse a palavra 'violento', mas disse que não gostava da forma que ele ia para o embate. Me assustei com muitas coisas tiradas do contexto. Temos uma rede social muito problemática."

Ela fez uma autoavaliação sobre a participação no programa. "Eu não sou os 55 dias que passei lá [na casa]. Eu sou 40 anos de vida".

Wanessa Camargo confirmou o término do relacionamento com o ator Dado Dolabella. "A gente terminou o relacionamento. Tenho muito carinho pelo que vivemos, mas agora preciso olhar para mim, para meus filhos e para meu trabalho."

Expulsão do BBB

A saída da cantora do programa aconteceu após Davi acusá-la de tê-lo agredido. Após uma festa, Wanessa pulava no quarto quando bateu na cama de Davi, onde o brother dormia coberto por um edredom. Ela atingiu a perna dele com o golpe. Wanessa não sabia que Davi estava na cama, foi avisada e se desculpou.

Davi se queixou da agressão e, no Confessionário, pediu que a produção interviesse. A reclamação não foi exibida no pay-per-view, mas exibida durante a edição ao vivo do reality.

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash