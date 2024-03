Rodriguinho diz que pediu perdão à irmã de Davi e tentou contato com Yasmin

Rodriguinho comentou como vem lidando com as polêmicas que o envolveram no BBB 24 (Globo) desde que deixou o reality show.

O que aconteceu

O cantor reconheceu seus erros, mas afirmou que não insiste mais tanto em se defender. "Em algumas situações, quis explicar o contexto em que algumas falas foram ditas, ou que eu não puxei determinado assunto. Mas eu entendo que, sendo o cara mais velho ali, casado, pai de duas filhas, é impertinente, por exemplo, eu falar do corpo de uma mulher", disse, em entrevista ao Extra.

Isso me gerou a consciência de que preciso refletir sobre o que as minhas falas podem causar. No caso específico da Yasmin, eu falava como se encerrasse o assunto. E a gente tinha uma relação de muita brincadeira. Por isso, quando perguntaram se eu tinha falado sobre o corpo dela, eu não me lembrava. Entendo a ira das pessoas, por isso não debato mais. Usei essa situação para buscar me aprofundar em diversos assuntos. Digo que o BBB se transformou em aprendizado total.

Ele contou que procurou uma profissional para se informar mais sobre questões de raça. "Eu procurei uma professora de letramento racial. Há assuntos que nunca aprendi na vida. Lembro que na casa eu chamei a Isabelle de índia e eu não sabia que o correto é dizer povos originários. A Cunhã disse que não ficou ofendida, me ensinou e a gente seguiu. A gente tem que estar aberto para aprender e não errar mais."

Rodriguinho também disse que tentou se reconciliar com as pessoas que pode ter ferido no programa. "Enviei uma mensagem para o assessor de imprensa da Yasmin na expectativa de que chegue até ela e a gente converse não só sobre esse assunto, mas sobre tudo que vivemos. Pela amizade que formamos, espero que ela entenda o contexto. Não conheço a mãe dela [Luiza Brunet] e acho que ela se posicionou de forma muito errada. Chegou até a atacar a minha mulher".

Já em relação à família do Davi, conversei com a irmã dele, Raquel. Pedi desculpa. Por ela, está tudo bem. Eu jamais bateria nele. É mais fácil eu apanhar. Brincadeiras à parte, falei tudo num acesso de raiva e dentro do meu quarto, na minha intimidade. Foi uma fala infeliz num momento infeliz. Quem nunca fez isso? A diferença é que tinham várias câmeras me filmando.

Ele elogiou Pitel e disse que gostaria de viajar com a aliada. "Pitel é uma menina muito especial. Estou planejando uma viagem de férias e quero levá-la. Ela me humanizou. É uma amizade para levar para sempre. Até Thiaguinho está encantado com ela."