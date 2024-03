Melhor não dormir sem cueca: como é hotel de neve que fica intacto ano todo

Hotéis de neve —ou gelo— não são exatamente novidade, mas a cidade de Kirkenes, na fronteira entre a Noruega e a Rússia, abriga um que se tornou célebre por funcionar o ano inteiro, faça chuva ou faça sol.

De acordo com a própria equipe do SnowHotel Kirkenes, esse é o primeiro estabelecimento do tipo no mundo que segue intacto e aberto mesmo na temporada de verão. Há outros que fecham as portas ou derretem parcialmente durante os meses mais quentes.

A entrada do SnowHotel Kirkenes Imagem: Divulgação

Uma versão do Kremlin russo em gelo dentro do hotel de neve Imagem: Divulgação

Assim que cruzam as portas da casa, hóspedes são recebidos por uma recepção em gelo com um urso polar.

Este é só um "spoiler" do que vem em seguida ao explorar o hotel: esculturas de neve e gelo por toda a parte, assim como a estrutura do bar, das mesas nas áreas comuns e, especialmente, dos quartos que foram esculpidos em áreas temáticas geladas.

Quarto Charlie Chaplin Imagem: Divulgação

Quarto do Mickey e da Minnie Imagem: Divulgação

Entre os temas escolhidos estão quartos do Mickey, Charlie Chaplin, do filme "Frozen", Papai Noel, Marilyn Monroe, motivos náuticos, etc.

Acomodação em tema náutico Imagem: Divulgação

É possível ver paisagens nas paredes... Imagem: Divulgação

Dá para dormir no gelo?

Sim. O hotel oferece orientações sobre como os visitantes devem encarar o frio no perímetro, além de sacos de dormir térmicos com resistência a um frio de até -25ºC, que são disponibilizados para que todo mundo esteja aquecido durante a noite nos quartos quase 100% de neve.

...ou Papai Noel Imagem: Divulgação

Hóspedes pernoitam em sacos de dormir térmicos Imagem: Divulgação

É parte do guia da casa recomendações práticas como: ter sempre os sapatos no pé da cama para caso precise levantar no meio da noite, usar sempre meias, calcinhas, cuecas e "roupa de baixo" de lã, além de balaclava para manter a cabeça em temperatura confortável — esta é a única parte que fica para fora do saco de dormir.

Os quartos de gelo não são as únicas acomodações do hotel, que ainda conta com chalés de madeira Imagem: Divulgação

Neles, hóspedes podem admirar a Aurora Boreal Imagem: Divulgação

O interior dos chalés Imagem: Divulgação

O que hóspedes fazem por lá?

Entre as principais atrações do hotel de neve está um estúdio de escultura no gelo — na verdade, praticamente um museu — onde visitantes podem admirar as obras feitas no local. Ali, visitantes se divertem posando para selfies com as criações.

O hotel conta com amplo espaço para exibição de suas obras de gelo Imagem: Divulgação

Esculturas de gelo no bar Imagem: Divulgação

Mais esculturas de gelo expostas no hotel de neve Imagem: Divulgação

A programação inclui ainda uma variedade de atividades externas, como alimentar renas, brincar com huskies, passear em trenós levados por cães ou snowmobiles para explorar a região.

Mesmo durante o verão, quando a neve desaparece da paisagem, é possível fazer uma versão adaptada da jornada de trenó com os animais.

Passeio de trenó com os cães Imagem: Divulgação

Pesca de caranguejos Imagem: Divulgação

E por falar na temporada mais quente, o SnowHotel Kirkenes também conta com salões de reuniões e eventos que não são feitos de gelo e pequenos chalés externos em madeira que recebem hóspedes em busca de privacidade e localização estratégica para admirar a Aurora Boreal.

Restaurante Imagem: Divulgação

Recepção Imagem: Divulgação

É parte ainda do complexo banheiros, restaurante que serve jantar e café da manhã inclusos e um centro de visitantes.

Como chegar e quanto custa?

Como Kirkenes fica na rota costeira norueguesa, quem viaja de navio pela região consegue reservar uma estadia de uma noite antes do embarque ou depois do desembarque como um "extra". Quem realiza o percurso completo pode também fazer uma visita como parte de uma excursão, segundo informações da revista Forbes americana.

A área dos chalés do SnowHotel Kirkenes durante a primavera Imagem: Divulgação

Mais esculturas que podem ser admiradas no seu interior Imagem: Divulgação

A excursão custa em torno de US$ 115 (R$ 570) e inclui o transporte de ida ou volta do cais e o passeio guiado pelo hotel de neve (com paradas pelo bar de gelo, quartos, campo de renas e canis dos huskies). Tours de snowmobile ou trenós caninos custam extra.

Mais obras da casa Imagem: Divulgação

O início da Aurora Boreal vista no local Imagem: Divulgação

Já o próprio SnowHotel Kirkenes oferece variados pacotes de estadia de duas noites e uma gama de atividades pensadas para diferentes épocas do ano: observação da Aurora Boreal, pesca de caranguejos, passeios pela cidade, trilhas nas montanhas, pesca no gelo, entre outras.

Vista aérea do hotel Imagem: Divulgação

Quem prefere estadias mais longas pode personalizar a reserva, conforme a disponibilidade. Uma simulação feita por Nossa para o mês de abril, início da primavera no Hemisfério Norte, para sete dias no local tinha custo de 4.800 coroas norueguesas por noite, cerca de R$ 2.250. Para mais informações sobre orçamentos e reservas, é só acessar o site snowhotelkirkenes.com.